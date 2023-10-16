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ФК «Луки-Энергия» уступил московской «Родине»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил московской «Родине-М» со счётом 1:0 в матче 13-го тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Игра прошла в Москве на стадионе «Спартаковец» 15 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

«Луки-Энергия» уступила московской «Родине». Фото: Елена Костюкович

Единственный гол на 41-й минуте встречи забил Артём Бирюков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер великолукской команды Сергей Осадчук поздравил хозяев с победой и отметил, что ФК «Луки-Энергия» не заслужил победу в этой встрече. «Где-то с середины первого тайма был доволен тем, что мы неплохо выбегали в атаку, но реализация моментов оставляет желать лучшего. Недоиграли эпизод, получили гол. В итоге проиграли игру», – высказался он.

«Во втором тайме у нас совсем не получилась игра, перешли на четыре защитника, пытались оказывать давление. Были созданы полумоменты, но, к сожалению, не забили», – добавил Сергей Осадчук.

На вопрос о небольшой скамейке запасных, с которой великолучане вышли на игру, Сергей Осадчук ответил, что в их составе есть травмы, которые не позволяют играть оптимальным составом. «Но молодые ребята получают шанс. Нужно себя проявлять и доказывать», – подчеркнул главный тренер великолучан.  

По итогам тура великолучане остались на 15-й строчке в чемпионате, имея 12 очков.

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