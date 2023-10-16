Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по панкратиону

11:36, 16 октября 2023, ПАИ

Псковские спортсмены, воспитанники бойцовского клуба Old gym, стали призёрами Всероссийских соревнований по панкратиону «Кубок Александра Невского», которые прошли 14 и 15 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе псковского бойцовского клуба в соцсети «ВКонтакте».

По итогам первого дня соревнований золотую медаль завоевал Александр Степанов. Также серебро досталось псковичу Данилу Морозову.

На следующий день ещё четыре псковских спортсмена оказались на пьедестале почёта. Ольга Васильева стала чемпионкой. Артём Васильев и Виолетта Немыкина заработали серебряные медали. А Егор Вертепов замкнул тройку лидеров.

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