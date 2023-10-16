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Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по панкратиону

Псковские спортсмены, воспитанники бойцовского клуба Old gym, стали призёрами Всероссийских соревнований по панкратиону «Кубок Александра Невского», которые прошли 14 и 15 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе псковского бойцовского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по панкратиону. Фото здесь и далее: группа псковского бойцовского клуба Oldgym в соцсети «ВКонтакте»

По итогам первого дня соревнований золотую медаль завоевал Александр Степанов. Также серебро досталось псковичу Данилу Морозову.

Золотую медаль завоевал Александр Степанов. Также серебро досталось псковичу Данилу Морозову

На следующий день ещё четыре псковских спортсмена оказались на пьедестале почёта. Ольга Васильева стала чемпионкой. Артём Васильев и Виолетта Немыкина заработали серебряные медали. А Егор Вертепов замкнул тройку лидеров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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