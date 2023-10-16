О тайнах Синеникольского некрополя узнали участники краеведческих чтений в Опочке

12:28, 16 октября 2023, ПАИ

Историко-краеведческие чтения имени Л. И. Софийского прошли в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В этом году программа чтений включала в себя 12 исследований и биографических изысканий от знатоков и любителей истории родного края из Опочки, Пскова, Санкт-Петербурга. Вместе с кандидатами исторических наук, профессорами, сотрудниками музеев, свои доклады представили учащиеся Опочецкой коррекционной школы-интерната.

В чтениях также принял участие старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов. В рамках своего выступления он познакомил присутствующих с тайнами и легендами Синеникольского некрополя Опочецкого уезда.