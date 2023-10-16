Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ

11:42, 16 октября 2023, ПАИ

Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ. Как сообщил ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, это стало возможным благодаря тому, что университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

Полностью новый тренажёрный зал откроют в учебном корпусе на улице Льва Толстого, 6. Его сделают за счёт объединения двух аудиторий. «Это будет дополнительный зал в уже имеющейся спортивной инфраструктуре вуза», – отметил Артём Момент.

По его словам, в университете обучается достаточно большое количество студентов, и спортивных залов, как правило, не хватает. Новый спортзал будет большим подспорьем как студентам, так и преподавателям.

Капитальный ремонт уже начался, он будет основательным: с заменой полов, окон, освещения. Работы планируется завершить в ноябре. Оснастят зал современными тренажёрами, в том числе беговыми дорожками, эллипсами, свободными весами, функциональными скамьями и так далее.

«Это будет не такой зал, который мы привыкли видеть – пол, стены и два баскетбольных кольца. Сегодняшних студентов таким не заинтересуешь и не замотивируешь. Им нравится заниматься на тренажёрах, фитнесом, поэтому мы постарались учесть их интересы», – объяснил Артём Момент.