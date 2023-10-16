Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ

Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ. Как сообщил ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения Артём Момент, это стало возможным благодаря тому, что университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Полностью новый тренажёрный зал откроют в учебном корпусе на улице Льва Толстого, 6. Его сделают за счёт объединения двух аудиторий. «Это будет дополнительный зал в уже имеющейся спортивной инфраструктуре вуза», – отметил Артём Момент.

По его словам, в университете обучается достаточно большое количество студентов, и спортивных залов, как правило, не хватает. Новый спортзал будет большим подспорьем как студентам, так и преподавателям.

Капитальный ремонт уже начался, он будет основательным: с заменой полов, окон, освещения. Работы планируется завершить в ноябре. Оснастят зал современными тренажёрами, в том числе беговыми дорожками, эллипсами, свободными весами, функциональными скамьями и так далее.

«Это будет не такой зал, который мы привыкли видеть – пол, стены и два баскетбольных кольца. Сегодняшних студентов таким не заинтересуешь и не замотивируешь. Им нравится заниматься на тренажёрах, фитнесом, поэтому мы постарались учесть их интересы», – объяснил Артём Момент.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ
16 октября 2023

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по панкратиону
16 октября 2023

ФК «Луки-Энергия» уступил московской «Родине»
16 октября 2023

ФК «Псков» стал чемпионом Псковской области по футболу
14 октября 2023

Юные футболисты из Псковской области победили на детском турнире в Петербурге
14 октября 2023

Чемпионат по бегу на шоссе Порхов – Красуха прошёл в Псковской области в 45-й раз
13 октября 2023

Команда из Псковской области одержала 8 побед над боксёрами Забайкальского края

13 октября 2023

Матчевая встреча по боксу «Забайкальский край vs Псковская область» состоялась в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...