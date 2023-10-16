Спектакль-концерт «Гимн любви» и антидетектив Бродского появятся в афише Псковского театра драмы в октябре

12:04, 16 октября 2023, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина в октябре и ноябре приглашает зрителей на два новых спектакля – «Гимн любви» и «Посвящается Я…». Это спектакли приглашенной актрисы и певицы Ирины Евдокимовой и режиссера Алексея Злобина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Ранее псковская публика могла видеть другие работы этого творческого тандема: спектакли «Ночь печальна» по произведениям Бунина и Рахманинова и «Што-с» по повести Лермонтова.

28 октября и 24, 25 ноября псковичей приглашают на концерт «Гимн любви», в программе которого песни о любви на разных языках.

«Язык любви – это язык сердца. Он понятен всем, независимо от того, русский ли это романс, оперная ария, песня Александра Вертинского или Владимира Высоцкого, французский шансон Эдит Пиаф, Жака Бреля, танго Астора Пьяццоллы или джазовая композиция…» – говорится в анонсе к мероприятию.

29 октября и 26 ноября вниманию зрителей будет представлен спектакль «Посвящается Я…» – «детектив-балет», как назвал свою постановку режиссер Алексей Злобин, по поэме Иосифа Бродского. «Год написания поэмы “Посвящается Ялте” 1969-й. Это середина жизни Иосифа Бродского – 28 лет со дня рождения и 28 лет еще впереди, три года после ссылки и три года до изгнания. Он пронзительно почувствовал черту между прошлым и будущим, которому он тогда задал вопрос. И мы пытаемся на него получить ответ», – говорит режиссер Алексей Злобин.

Жанровое определение «детектив-балет», с одной стороны, продиктовано детективной структурой произведения Бродского (убит некто, следователь ведет допрос подозреваемых), с другой – эффектным и динамичным действием с фрагментами оперных арий и фактически балетной застройкой мизансцен. В спектакле звучит музыка Верди, Гуно, Шуберта.

Ирина Евдокимова – артистка театра и кино, сотрудничавшая с театрами «Современник», «Мастерская Петра Фоменко», Московским ТЮЗом, Театром музыки и поэзии Е. Камбуровой, лауреат международных театральных фестивалей. Артистка играла в спектаклях Петра Фоменко, Валерия Фокина, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Ильи Эпельбаума и других режиссеров. Многогранность таланта, отточенное мастерство, незаурядные вокальные данные позволяют Ирине Евдокимовой как играть роли в спектаклях разных жанров, так и мгновенно перевоплощаться из одного образа в другой в пределах моноспектакля.

Спектакли «Гимн любви» и «Посвящается Я…» будут идти в Новом зале Псковского театра драмы. Купить билеты можно в кассе и онлайн на официальном сайте театра.