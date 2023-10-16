Пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Николай Полидовец покидает должность

12:10, 16 октября 2023, ПАИ

Начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным отношениям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец покидает должность. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

По нашей информации, он переезжает на новую работу в Московскую область.

Николай Полидовец работал в Псковском музее-заповеднике с апреля 2022 года.