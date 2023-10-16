Пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Николай Полидовец покидает должность
Начальник службы по информационной политике, СМИ и общественным отношениям Псковского музея-заповедника Николай Полидовец покидает должность. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.
По нашей информации, он переезжает на новую работу в Московскую область.
Николай Полидовец работал в Псковском музее-заповеднике с апреля 2022 года.
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