Великолукские студенты приготовили сухую компотную смесь для бойцов СВО

12:38, 16 октября 2023, ПАИ

Студенты Великолукского механико-технологического колледжа приготовили сухую компотную смесь для бойцов СВО, сообщают luki.ru.



Будущие повара изготавливают для военнослужащих сухую пищевую продукцию. Так, например, появились щи «По-великолукски». Их производство развернули в мастерских учебного заведения.



В этом учебном году студенты начали изготавливать компотную смесь «Энергия силы». Скоро заготовки отправят военнослужащим.