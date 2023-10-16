Великолукские студенты приготовили сухую компотную смесь для бойцов СВО
Студенты Великолукского механико-технологического колледжа приготовили сухую компотную смесь для бойцов СВО, сообщают luki.ru.
Будущие повара изготавливают для военнослужащих сухую пищевую продукцию. Так, например, появились щи «По-великолукски». Их производство развернули в мастерских учебного заведения.
В этом учебном году студенты начали изготавливать компотную смесь «Энергия силы». Скоро заготовки отправят военнослужащим.
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