Псковская область помогает новым субъектам России в цифровизации системы образования

12:41, 16 октября 2023, ПАИ

Правительство Псковской области передало четырем новым субъектам Российской Федерации региональную информационную систему «Цифровое образование Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

На базе этой системы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с участием псковских специалистов будут внедрены региональные государственные информационные системы в сфере образования, объединяющие дошкольное, общее и дополнительное образование.

Работа уже проводится. Сейчас идет развертывание систем в центре обработки данных Минцифры РФ и осуществляется обучение специалистов органов управления в сфере образования из Донбасса и юга России.

Планируется, что уже в этом году жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут пользоваться рядом сервисов в сфере образования. Речь, в частности, идет о записи и зачислении детей в дошкольные организации и школы, в учреждения среднего профессионального образования, в кружки и секции через единый портал госуслуг, а также о работе в навигаторе дополнительного образования и ведении электронных журналов и дневников.

Псковские специалисты помогут коллегам из новых регионов наладить в единой системе процессы планирования, проведение и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ на школьном уровне, наполнение витрин данных на едином портале госуслуг, в том числе информацией для учащихся, родителей и педагогов. Автоматическое формирование профилей образовательных организаций, муниципалитетов и всей системы образования региона позволит упростить управление сферой в целом.

В следующем году на основе объединенных данных планируется запустить в новых субъектах Российской Федерации региональные цифровые помощники, цель которых – подсказывать и помогать педагогу, учащемуся, родителю в развитии в сфере образования совместно с федеральными цифровыми помощниками, разработанными Минпросвещения России.

Внедряемая система «Цифровое образование Псковской области» одной из первых была интегрирована с ФГИС «Моя школа», которая представляет собой единую витрину данных для учителя, ученика и родителя. Она поддерживает размещение и доступ к верифицированному цифровому образовательному контенту Минпросвещения России.

Благодаря поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова в новых регионах России проводится работа по цифровизации и приведению к государственному стандарту деятельности по основным направлениям развития. Так, в Херсонской области уже функционирует разработанный в Псковской области автоматический инструмент для ведения баз данных и производства выплат в социальной сфере «Социальный комплекс». С его помощью уже выплачено почти 17,5 тысячи пособий.