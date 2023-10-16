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Происшествия

Полиция раскрыла кражу питбайка в Пыталовском районе

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу мотокроссового мини-мотоцикла в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция по горячим следам раскрыла кражу питбайка в Пыталовском районе. Фото: ПАИ

На улице Шафранского в Пыталово неизвестные похитили питбайк. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались двое безработных 18-летних жителей одной из деревень Пыталовского района. Молодые люди дали признательные показания.

По версии следствия, эти злоумышленники, находясь в Пыталово, увидели стоявший во дворе дома питбайк. Дождавшись вечера, они откатили мини-мотоцикл, завели его и вдвоём уехали к себе в деревню.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Во время обыска похищенная техника была обнаружена и изъята. Ведётся следствие.

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