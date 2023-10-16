ФК «Псков» стал бронзовым призёром юношеской лиги

13:48, 16 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» (воспитанники 2008 года рождения) стал бронзовым призёром по итогам сезона юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), который длился с 13 мая по 14 октября. Об этом сообщается в группе ФК «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Футболисты 2008 года рождения являются подопечными тренера Сергея Степанова. Они провели 20 встреч в рамках регулярного сезона. В их активе 13 побед, три ничьих и четыре поражения. Псковичи лишь на два очка отстали от серебряного призёра и на четыре - от чемпиона.

Отметим, что в рамках турниров ЮФЛ это первое в истории призовое место футбольного клуба «Псков».

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