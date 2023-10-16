Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» стал бронзовым призёром юношеской лиги

Футбольный клуб «Псков» (воспитанники 2008 года рождения) стал бронзовым призёром по итогам сезона юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), который длился с 13 мая по 14 октября. Об этом сообщается в группе ФК «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

ФК «Псков» стал бронзовым призёром юношеской лиги. Фото: Андрей Лупанов

Футболисты 2008 года рождения являются подопечными тренера Сергея Степанова. Они провели 20 встреч в рамках регулярного сезона. В их активе 13 побед, три ничьих и четыре поражения. Псковичи лишь на два очка отстали от серебряного призёра и на четыре - от чемпиона.

Отметим, что в рамках турниров ЮФЛ это первое в истории призовое место футбольного клуба «Псков».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Великолукская спортшкола стала серебряным призёром ЮФЛ
16 октября 2023

Развитие материально-технической базы спорта в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
16 октября 2023

Чемпионат города по настольному теннису пройдёт в Пскове
16 октября 2023

ФК «Псков» стал бронзовым призёром юношеской лиги
16 октября 2023

28 наград завоевали псковичи на Кубке Московской школы тхэквондо
16 октября 2023

15 золотых медалей завоевали псковичи на соревнованиях по спортивной аэробике
16 октября 2023

Новый тренажёрный зал появится в ПсковГУ
16 октября 2023

Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по панкратиону

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...