Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
Столкновение автомобиля Hyundai Solaris и трактора произошло в деревне Собольки Новосокольнического района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
После столкновения легковой автомобиль вылетел в кювет.
Водителю автомобиля оказывается медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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