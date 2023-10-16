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Происшествия

Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе

Столкновение автомобиля Hyundai Solaris и трактора произошло в деревне Собольки Новосокольнического района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

После столкновения легковой автомобиль вылетел в кювет.

Водителю автомобиля оказывается медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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