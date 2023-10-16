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Общество

Подрядчик из Самары займётся проектированием очистных для Дновского района

Подрядчик из Самары займётся проектированием очистных для Дновского района, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

Победителем в открытом конкурсе в электронной форме на право заключить контракт по разработке проекта новых очистных стало ООО «Куйбышевводоканалпроект» из Самары. Стоимость муниципального контракта – 7 миллионов рублей.

«Строительство новых очистных сооружений, пожалуй, самый больной вопрос для Дновского района, - констатировал Михал Шауркин. - Таким образом, сделан ещё один шаг в решении одной из самых наших больших проблем».

Проект должен быть выполнен до 1 июня 2024 года с учётом получения положительного заключения государственной экспертизы.

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