При центральной библиотеке Пскова создан читательский клуб
В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) создан читательский клуб. Первая встреча участников этого клуба состоялась 15 октября. Завсегдатаи библиотеки два с половиной часа обсуждали роман Гончарова «Обыкновенная история». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.
Следующее заседание читательского клуба в библиотеке на Конной запланировано на 12 ноября. Куратор Елена Ширяева предложила постоянным читателям ЦГБ обсудить три повести Антона Павловича Чехова: «Дуэль», «Скучная история» и «Три года».
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