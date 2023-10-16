Псковича осудили за избиение незнакомца на улице Шестака

15:34, 16 октября 2023, ПАИ

Условный срок получил житель Пскова за избиение незнакомца на улице Шестака. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошёл 10 июня 2022 года. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой пскович ударил незнакомца кулаком по лицу, а затем выхватил у него из рук неизвестный предмет и нанёс им удары по голове и спине. Потерпевший получил тяжёлые травмы, опасные для жизни.

Псковский городской суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.