Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковича осудили за избиение незнакомца на улице Шестака

Условный срок получил житель Пскова за избиение незнакомца на улице Шестака. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошёл 10 июня 2022 года. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой пскович ударил незнакомца кулаком по лицу, а затем выхватил у него из рук неизвестный предмет и нанёс им удары по голове и спине. Потерпевший получил тяжёлые травмы, опасные для жизни.

Псковский городской суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

60-летнего мужчину ищут в Великих Луках
16 октября 2023

Почти 30 попыток незаконного вывоза валюты пресекли псковские таможенники за месяц
16 октября 2023

Контрабанду более двух тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники
16 октября 2023

Водитель пострадал в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
16 октября 2023

Полиция раскрыла кражу питбайка в Пыталовском районе
16 октября 2023

Неизвестный учинил пожар в Порховском районе
16 октября 2023

Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Бежаницком районе
15 октября 2023

58-летний мужчина пропал в Новосокольническом районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...