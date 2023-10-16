Великолукская спортшкола стала серебряным призёром ЮФЛ

14:54, 16 октября 2023, ПАИ

Великолукская спортшкола «Экспресс» (воспитанники 2006 года рождения) стала серебряным призёром юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), которая длилась с 13 мая по 14 октября. Об этом сообщается в группе великолукской спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

Великолучане под руководством Ивана Примака добыли 44 очка в 20 играх, занеся в актив 14 побед, две ничьих и четыре поражения.

Отметим, что игрок спортшколы «Экспресс» Геннадий Никитин стал лучшим бомбардиром по итогам сезона, забив 16 мячей в 20 играх. Также по системе гол + пас великолучанин сумел стать лучшим игроком сезона с результатом в 23 результативных действия.

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