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Великолукская спортшкола стала серебряным призёром ЮФЛ

Великолукская спортшкола «Экспресс» (воспитанники 2006 года рождения) стала серебряным призёром юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), которая длилась с 13 мая по 14 октября. Об этом сообщается в группе великолукской спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

Великолукская спортшкола стала серебряным призёром ЮФЛ. Фото: группа великолукской спортшколы в соцсети «ВКонтакте»

Великолучане под руководством Ивана Примака добыли 44 очка в 20 играх, занеся в актив 14 побед, две ничьих и четыре поражения.

Отметим, что игрок спортшколы «Экспресс» Геннадий Никитин стал лучшим бомбардиром по итогам сезона, забив 16 мячей в 20 играх. Также по системе гол + пас великолучанин сумел стать лучшим игроком сезона с результатом в 23 результативных действия. 

Геннадий Никитин стал лучшим бомбардиром по итогам сезона. Фото: Елена Костюкович

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