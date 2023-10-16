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Культура

18 человек и фура с декорациями: архангельский театр готовится к гастролям в Пскове

Спектакли Архангельского театра кукол покажут на сцене Псковского театра кукол в рамках программы «Большие гастроли» с 17 по 22 октября. О том, как себя чувствуют псковские артисты после выступлений в Архангельске и как идёт подготовка архангельского театра к выступлению на псковской сцене, рассказала директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 октября.

На фото Татьяна Ааб. Фото: ПАИ

По её словам, «Большие гастроли» подразумевают обмен спектаклями между двумя городами. Для Псковского театра кукол этот год проходит в формате обмена «три на три». Псковская труппа показала на сцене Архангельского кукольного театра три постановки для детей разных возрастов: «Прыгучий мышонок», «Фауст», «Букашка Мари».

«Только-только вернулись, отдохнули неделю и уже принимаем у себя гостей. Это было непросто: 12 спектаклей за несколько дней. Если учесть декорации, репетиции, артисты работали с 9:00 до 23:00. По три спектакля в день, на следующий день снова выступление, и так день за днём – почти за пределами своих возможностей, но мы справились», – сказала Татьяна Ааб.

По её словам, театральная труппа из Архангельска уже приехала в Псков в количестве 18 человек, среди них звукооператоры, осветители, костюмеры и другие работники театра. Кроме того, все декорации и театральный реквизит, необходимые для выступления, доставили большегрузом. «Три спектакля. Понятно, что не в сумочке привезли. Одна большая фура», – сказала она.

Напомним, псковскому зрителю за пять дней покажут три спектакля: «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», «Журавлиные перья», «Любовь в почтовом ящике».

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