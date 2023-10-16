Чемпионат города по настольному теннису пройдёт в Пскове

14:26, 16 октября 2023, ПАИ

Чемпионат Пскова по настольному теннису пройдёт в спортивном зале кооперативного техникума 21 октября. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

К соревнованиям допустят участников, которые проживают и зарегистрированы в Пскове и Псковском районе.

Состязания пройдут в одиночном разряде. Победителей и призёров наградят кубком и медалями.

Отметим, что по результатам соревнований отберут 17 лучших спортсменов для участия в чемпионате Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».