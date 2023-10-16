Контрабанду более двух тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники

15:14, 16 октября 2023, ПАИ

Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошёл в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию. При осмотре поезда в вагоне типа хоппер с грузом – жом свекловичный пограничники выявили тайник с посторонними вложениями.

«В результате досмотра вагона во внутренней части продольного ребра жесткости были выявлены табачные изделия. В общей сложности из тайника извлечено более двух тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма оценки контрабандного товара составила свыше 200 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

Табачные изделия изъяли и передали сотрудникам таможенного поста для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Напомним, что за незаконное перемещение через государственную границу табачных изделий статьей 200.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.