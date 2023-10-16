Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Контрабанду более двух тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники

Попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Тайник с сигаретами обнаружили псковские таможенники в вагоне на границе с Латвией. Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошёл в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию. При осмотре поезда в вагоне типа хоппер с грузом – жом свекловичный пограничники выявили тайник с посторонними вложениями.

«В результате досмотра вагона во внутренней части продольного ребра жесткости были выявлены табачные изделия. В общей сложности из тайника извлечено более двух тысяч пачек сигарет. Предварительная сумма оценки контрабандного товара составила свыше 200 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе.

Табачные изделия изъяли и передали сотрудникам таможенного поста для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Напомним, что за незаконное перемещение через государственную границу табачных изделий статьей 200.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Свобода онлайн: дополнительные 50 ГБ стали доступны абонентам билайна по подписке
16 октября 2023

Епископ Арсений обратился к псковичам
16 октября 2023

Сотрудники администрации Пскова прошли диспансеризацию на рабочих местах
16 октября 2023

До +10 градусов ожидается в Псковской области 17 октября
16 октября 2023

Выставка тактильных картин откроется в Пскове 18 октября
16 октября 2023

Особенности формата «Больших гастролей» перечислила директор Псковского театра кукол
16 октября 2023

Об особенностях ремонта улицы Николая Васильева рассказал глава Пскова
16 октября 2023

Почти 30 попыток незаконного вывоза валюты пресекли псковские таможенники за месяц

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...