Почти 30 попыток незаконного вывоза валюты пресекли псковские таможенники за месяц

15:25, 16 октября 2023, ПАИ

29 попыток вывоза валюты через российско-латвийскую границу пресекли псковские таможенники в сентябре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Через многосторонние автомобильные пункты пропуска «Бурачки», «Лудонка» и «Убылинка» в сентябре пытались незаконно вывозить евро, доллары США, российские рубли, украинские гривны, чешские кроны и молдавские леи.

Наибольшее количество нарушений при вывозе из России денежных средств произошло на таможенном посту «Бурачки». Здесь таможенники выявили 20 случаев незаконного вывоза валюты с территории России, в двух случаях иностранные граждане пытались вывезти деньги тайно.

Кроме того, возбуждено уголовное дело на гражданина Украины, который при выезде через МАПП «Бурачки» отказался декларировать имеющиеся денежные средства. Во время досмотра в его багаже таможенники обнаружили более 29 тысяч евро, 220 долларов США, 60 украинских гривен, 198 чешских крон и 3 850 российских рублей. Сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила в эквиваленте более 21 тысячи долларов США, что больше чем в два раза превышает размер суммы наличных денежных средств, разрешённой к перемещению без письменного декларирования.

Всего по фактам вывоза денежных средств с нарушением таможенных правил через пункты пропуска на российско-латвийской границе псковские таможенники возбудили два уголовных дела и 27 дел об административных правонарушениях.