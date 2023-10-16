В Пскове по горячим следам раскрыто хищение из офиса
В Пскове по горячим следам раскрыто хищение из офиса, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, утром 14 октября в Пскове из офисного помещения на Октябрьском проспекте похищены два ноутбука, шуруповерт и перфоратор. Причиненный ущерб превысил 40 тысяч рублей.
Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия.
В результате по горячим следам установлен гражданин, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Вором оказался 38-летний безработный пскович, ранее судимый за кражу и грабеж.
Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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