В Пскове по горячим следам раскрыто хищение из офиса

15:29, 16 октября 2023, ПАИ

В Пскове по горячим следам раскрыто хищение из офиса, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 14 октября в Пскове из офисного помещения на Октябрьском проспекте похищены два ноутбука, шуруповерт и перфоратор. Причиненный ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

В результате по горячим следам установлен гражданин, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Вором оказался 38-летний безработный пскович, ранее судимый за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.