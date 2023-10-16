Руководство Пскова поздравило сотрудников службы дознания МВД России

15:57, 16 октября 2023, ПАИ

16 октября отмечается 31-я годовщина образования службы дознания в системе МВД России. В Пскове работают 28 сотрудников этого подразделения.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации города за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. Награды от имени главы Пскова Бориса Елкина вручил заместитель главы администрации Андрей Ульянов, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации.

«Вы выбрали путь трудной, но благородной профессии – обеспечение законности и правопорядка. Эта работа требует высокого профессионализма. Благодаря вашим компетенциям и навыкам наши граждане могут реализовать свои законные права. От всей души хочется пожелать вам благополучия и успехов в решении всех поставленных задач», – отметил в своем поздравлении Андрей Ульянов.