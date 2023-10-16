60-летнего мужчину ищут в Великих Луках

16:16, 16 октября 2023, ПАИ

60-летний Александр Цыганков пропал в Великих Луках. С 23 сентября местонахождение мужчины неизвестно, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза, стрижка короткая, волосы седые.

Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрную рубашку, синие брюки, чёрные кроссовки.

Особые приметы: прихрамывает.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Цыганкова, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.