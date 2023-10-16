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Политика

Михаил Ведерников выступил с инициативой о Дне флага Псковской области

День флага Псковской области может появиться в календаре региональных праздников – с соответствующей законодательной инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект о Дне Флага Псковской области предстоит рассмотреть депутатам. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Новый праздник предложено установить 20 февраля. В 2019 году в этот день утверждённый областным законом флаг получил регистрацию в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

В День флага на территории области могут проходить торжественные мероприятия, региональный флаг будут вывешивать на общественных зданиях и жилых домах. Финансирование торжественных мероприятий планируется осуществлять за счёт средств областного и местных бюджетов, предусмотренных на эти цели.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что установление такого праздника будет способствовать воспитанию у нынешнего и будущих поколений граждан уважительного отношения к флагу Псковской области как официальному символу региона.

Вопрос о включении законопроекта о новом региональном празднике в повестку октябрьской сессии 17 октября рассмотрит Совет Собрания на заседании под председательством спикера Александра Котова.

Напомним, закон «О флаге Псковской области» принят Псковским областным Собранием депутатов 25 декабря 2018 года. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение длани, облака и барса из Герба Псковской области в телесном, белом и желтом цветах с применением более темных оттенков. Вдоль древка расположена белая полоса длиной в 1/7 ширины полотнища, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец».

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