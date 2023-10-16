Памятный турнир по баскетболу пройдёт в Пскове

17:39, 16 октября 2023, ПАИ

Баскетбольный турнир памяти Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова пройдёт в Псковском доме спорта с 20 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Пскова.

В соревнованиях примут участие мужские и женские баскетбольные сборные Всеволожска, Санкт-Петербурга, Дно, Великого Новгорода, Кондопоги и Пскова.

20 октября турнир стартует в 16:00. В оставшиеся дни соревнования начнутся в 10:00.

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