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Спорт

Памятный турнир по баскетболу пройдёт в Пскове

Баскетбольный турнир памяти Алексея Вишнякова, Дмитрия Шемякина и Юрия Тарасова пройдёт в Псковском доме спорта с 20 по 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Пскова.

Памятный турнир по баскетболу пройдёт в Пскове. Фото ПАИ

В соревнованиях примут участие мужские и женские баскетбольные сборные Всеволожска, Санкт-Петербурга, Дно, Великого Новгорода, Кондопоги и Пскова.

20 октября турнир стартует в 16:00. В оставшиеся дни соревнования начнутся в 10:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ». 

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