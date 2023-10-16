Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове проходят патриотические встречи с участниками СВО «Диалоги с Героями»

В Пскове проходят встречи с участниками специальной военной операции в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Об этом рассказала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

В Пскове проходят патриотические встречи с участниками специальной военной операции. На фото Мария Филонова. Фото: ПАИ

Главная цель проекта – патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Участниками проекта стали псковские учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет. 

«Сейчас в Пскове мы проводим его совместно с управлением образования и управлением молодёжной политики. Я рассказываю детям, какие льготы, как у нас происходит отправка гуманитарного груза, как ребята его получают. Со мной ходит боец, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий. Он уже 20 лет на службе», – рассказала Мария Филонова.

Она добавила, что военнослужащий рассказывает псковским школьникам о важности писем для участников СВО.

«Он рассказывает, как для них ценно получить письмо, как они хранят их в нагрудном кармане, рисунками оклеивают окопы, каждый раз радуются, когда им присылают подарки, даже совершенно незнакомые люди: бабушки носочки вяжут, дети игрушки дарят. Рассказывает, насколько это важно и ценно, когда ты понимаешь, что тебя ждут и верят в тебя», – подчеркнула руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

Мероприятия в рамках проекта «Диалоги с Героями» прошли уже в трёх школах Пскова и были приурочены ко Дню отца.

«В Пскове находится 76-я дивизия, а у многих школьников папы сейчас находятся на СВО, поэтому мы рассказывали, что их папы – настоящие герои, защищают не только нас, но и детей Донбасса», – отметила Мария Филонова.

Отметим, патриотические уроки будут проходить в псковских школах до конца октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Псковские курсанты познакомились с творчеством писателя-фронтовика Валентины Чудаковой
16 октября 2023

Черепаху поймали рыбаки в реке Шелони
16 октября 2023

Псковских разработчиков и геймдизайнеров приглашают поучаствовать в проекте «Начни игру»
16 октября 2023

Псковские курсанты победили в конкурсах всероссийского фестиваля в Петербурге
16 октября 2023

Метеоролог рекомендует псковичам сменить шины на зимние до конца октября
16 октября 2023

Михаил Ведерников выступил с инициативой о Дне флага Псковской области
16 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Торжественная встреча епископа Арсения в Пскове
16 октября 2023

Свобода онлайн: дополнительные 50 ГБ стали доступны абонентам билайна по подписке

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...