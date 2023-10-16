В Пскове проходят патриотические встречи с участниками СВО «Диалоги с Героями»

18:06, 16 октября 2023, ПАИ

В Пскове проходят встречи с участниками специальной военной операции в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Об этом рассказала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Главная цель проекта – патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Участниками проекта стали псковские учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет.

«Сейчас в Пскове мы проводим его совместно с управлением образования и управлением молодёжной политики. Я рассказываю детям, какие льготы, как у нас происходит отправка гуманитарного груза, как ребята его получают. Со мной ходит боец, участник специальной военной операции, ветеран боевых действий. Он уже 20 лет на службе», – рассказала Мария Филонова.

Она добавила, что военнослужащий рассказывает псковским школьникам о важности писем для участников СВО.

«Он рассказывает, как для них ценно получить письмо, как они хранят их в нагрудном кармане, рисунками оклеивают окопы, каждый раз радуются, когда им присылают подарки, даже совершенно незнакомые люди: бабушки носочки вяжут, дети игрушки дарят. Рассказывает, насколько это важно и ценно, когда ты понимаешь, что тебя ждут и верят в тебя», – подчеркнула руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

Мероприятия в рамках проекта «Диалоги с Героями» прошли уже в трёх школах Пскова и были приурочены ко Дню отца.

«В Пскове находится 76-я дивизия, а у многих школьников папы сейчас находятся на СВО, поэтому мы рассказывали, что их папы – настоящие герои, защищают не только нас, но и детей Донбасса», – отметила Мария Филонова.

Отметим, патриотические уроки будут проходить в псковских школах до конца октября.