О женском бизнесе поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Директор по региональному развитию Ассоциации «Женщины бизнеса», руководитель бизнес-акселератора Lady007 Наталья Долбина стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- более 200 псковских предпринимательниц обучили в рамках бизнес-акселератора Lady007;
- участницы прослушали 27 уроков, среди которых были вебинары и факультативы. Также прошло более 50 групповых занятий с наставниками, в том числе с приглашёнными гостями;
- всего в проекте было 13 наставников и 13 кураторов;
- «Вы – самый дисциплинированный регион в качестве девушек. Потому что все зарегистрировались на бизнес-акселератор Lady007 и прошли обучение, а не бросили на полпути», – сказала гостья студии;
- обновлённый бизнес-акселератор Lady007 может открыться в Пскове в 2024 году;
- «Мы хотим масштабировать бизнес-акселератор Lady007. Многие регионы, в которых он проходил, просят, чтобы он проводился ежегодно. Эту задачу мы тоже рассматриваем, так как хотим, чтобы членов нашей ассоциации становилось больше».
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16 октября 2023
Руководитель бизнес-акселератора Lady007 назвала псковских предпринимательниц самыми дисциплинированными