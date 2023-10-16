Псковские курсанты познакомились с творчеством писателя-фронтовика Валентины Чудаковой

20:04, 16 октября 2023, ПАИ

Боевой путь и творчество советской писательницы Валентины Чудаковой обсудили с курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Заведующая отделом абонемента Псковской областной научной библиотеки имени Курбатова Светлана Галактионова рассказала об интересных фактах из жизни Валентины Чудаковой, которая ушла на фронт 16-летней девочкой и уже через три года стала командиром пулемётной роты. Среди произведений писателя – повести «Чижик – птичка с характером», «Как я боялась генералов», «Ратное счастье» и «На тихой Сороти», а также рассказы «Начфин», «Разведка», «Майор Иванов», «Командир роты», «Рапорт».

Отметим, что Валентина Чудакова родилась в 1925 году в Ленинграде, но проживала в Дно Псковской области, откуда в 1941-ом году ушла на фронт. Пять раз она была ранена. Закончила войну в звании гвардии капитана. За ратный подвиг награждена тремя орденами Красной Звезды, а также орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».

В 2020 году на здании средней общеобразовательной школы №1 в городе Дно была установлена мемориальная доска памяти героя ВОВ – писателя Валентины Чудаковой, которая ушла из жизни в 1989 году.

Следующая лекция, посвященная неоценимому вкладу женщины в победу во Второй мировой войне 1945 года, пройдёт в Псковском филиале Университета ФСИН в ноябре 2023 года.

Напомним, что цикл лекций, посвящённых роли женщины в победе советского народа в Великой Отечественной войне, стартовал весной этого года накануне 78-й годовщины празднования Дня Победы. Организаторами встреч традиционно выступают женсовет образовательной организации и Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова.