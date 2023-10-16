Псковские спортсмены приняли участие в мировом фестивале по брейкингу в Китае

21:21, 16 октября 2023, ПАИ

Команда хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй» приняла участие в масштабном мировом фестивале по брейкингу в Китае HUSTLE&FREEZE, который объединил более трёх тысяч участников со всего мира, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Из 270 PRO-команд псковские спортсмены прошли отбор в числе фаворитов в этой номинации.

В батлах по сетке из топ-32 лучших команд псковская команда дошла до полуфинала, уступив лишь команде из Москвы, которая стала победителем фестиваля. Это очень достойный результат, отметили в Telegram-канале.

«Поездка в Китай – это колоссальный опыт, который ребята получили, и теперь мы готовы двигаться дальше, всё самое интересное ещё впереди», – сказали в команде хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй».