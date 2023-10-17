День участкового терапевта отмечается в России 17 октября

07:01, 17 октября 2023, ПАИ

17 октября в России отмечается День участкового терапевта, сообщает calend.ru.

Именно терапевты приходят на дом по вызову, выясняя причины недуга больного, и определив характер заболевания, принимают решение, помощь или консультация какого из врачей-специалистов потребуется в каждом конкретном случае. Всё те же ОРВИ, простудные заболевания, обострение хронических недугов и многие другие заболевания диагностируются и лечатся врачами-терапевтами, либо больной передаётся на лечение врачу-специалисту определённого профиля – хирургу, невропатологу и т.д.

Терапия в переводе с греческого языка означает буквально «уход, лечение». В определённых случаях, спектр которых очень широк, терапевт сам назначает лечение. Таким образом, врачи-терапевты фактически являются начальным и одновременно главным звеном в области оказания первичной медицинской помощи.

Специфика работы определяет широкий спектр задач, выполняемых терапевтами, из чего следует, что терапевт является специалистом широкого профиля. От него требуются глубокие знания в различных областях медицины. Без таких знаний невозможна успешная и своевременная диагностика заболевания, его лечение и профилактика рецидивов, а также определение необходимости консультации врача-специалиста.

Работа терапевта подразумевает ведение амбулаторного приёма в поликлинике и осуществление посещения пациентов на дому по их вызовам. За каждым из терапевтов закреплён определённый территориальный участок, по адресам которого врач и ведёт приём и осуществляет вызовы. Отсюда за терапевтом закрепилось и слово «участковый».