Таиланд продлил безвизовый режим для россиян до 90 дней

23:23, 16 октября 2023, ПАИ

Кабинет министров Таиланда продлил срок действия безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней, сообщает РБК со ссылкой на портал Bangkok Biz News.

Власти решили продлить срок действия безвиза для поддержки тайского туризма. Новый порядок вступит в силу с 1 ноября 2023 года и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин отметил, что российская зима – суровое время года, поэтому одного месяца недостаточно для отдыха россиян в тёплой стране. Он также добавил, что этот дружественный жест способствует укреплению отношений между Таиландом и Россией.

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2023 года страну посетило почти 800 тысяч россиян. Это более чем на 1000 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее сообщалось, что визовый сбор для туристов из России отменит Шри-Ланка.