В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом
Двое детей, пятилетний мальчик и его восьмилетняя сестра, отравились неизвестным веществом в Грозном, пишет газета «Известия» со ссылкой на следственное управление СК России по Чеченской Республике.
Инцидент произошёл вечером 15 октября. Двоих детей госпитализировали «с признаками отравления неясной этиологии». Несколько часов спустя мальчик и девочка скончались в реанимационном отделении больницы, говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители проводят судмедэкспертизу и доследственную проверку по факту случившегося. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двух малолетних детей.
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