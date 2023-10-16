В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом

23:56, 16 октября 2023, ПАИ

Двое детей, пятилетний мальчик и его восьмилетняя сестра, отравились неизвестным веществом в Грозном, пишет газета «Известия» со ссылкой на следственное управление СК России по Чеченской Республике.

Инцидент произошёл вечером 15 октября. Двоих детей госпитализировали «с признаками отравления неясной этиологии». Несколько часов спустя мальчик и девочка скончались в реанимационном отделении больницы, говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят судмедэкспертизу и доследственную проверку по факту случившегося. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту смерти двух малолетних детей.