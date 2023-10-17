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Общество

В РФ ужесточат условия покупки жилья с материнским капиталом

В России намерены ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств материнского капитала, выяснили «Известия». При покупке квартир или домов обязательно надо будет привлекать органы опеки и попечительства. В настоящий момент они участвуют только в перепродаже недвижимости, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала», — пояснил парламентарий.

Если одобрение органов опеки и попечительства не будет получено, то и деньги продавцу перевести будет невозможно, добавил он. Мера необходима в рамках борьбы с обналичиванием маткапитала, которое запрещено законом. Ежегодно в России происходит порядка 2–2,5 тыс. таких преступлений.

Чаще всего обналичивание происходит через фиктивную покупку жилья. «Нередко недобросовестные родители незаконно обналичивают средства маткапитала на собственные нужды, пренебрегая интересами детей. Наиболее распространенный способ — покупка жилья, непригодного для проживания. По документам на недвижимость тратится значительно больше, чем она стоит на самом деле. При этом его продают риелторы-злоумышленники, которые затем выплачивают семье-покупателю часть потраченных денег наличными», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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