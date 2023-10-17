На мужчину напали с ножом во время бытовой ссоры в Усвятах
24-летний мужчина получил ножевое ранение у дома № 36 на улице Максима Горького в Усвятах. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого.
По предварительным данным, ранение было получено в ходе бытовой ссоры.
Пострадавший отпущен домой, так как рана оказалась несерьёзной.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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