На мужчину напали с ножом во время бытовой ссоры в Усвятах

09:34, 17 октября 2023, ПАИ

24-летний мужчина получил ножевое ранение у дома № 36 на улице Максима Горького в Усвятах. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого.

По предварительным данным, ранение было получено в ходе бытовой ссоры.

Пострадавший отпущен домой, так как рана оказалась несерьёзной.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.