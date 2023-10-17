В Пскове росгвардейцы задержали похитительницу косметики
Росгвардейцы задержали псковичку, подозреваемую в краже косметики и канцелярии из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Так, около двух часов 16 октября в магазине на улице Труда в Пскове сработала тревожная кнопка.
Прибыв в магазин, росгвардейцы задержали 22-летнюю псковичку, которая пронесла через кассу косметику и канцелярские товары.
Для дальнейшего разбирательства девушка передана полиции.
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