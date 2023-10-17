Подрядчик заплатит штраф за срыв капремонта в школе Псковского района

10:09, 17 октября 2023, ПАИ

Недобросовестный подрядчик, сорвавший сроки капитального ремонта спортзала в Торошинской школе Псковского района, заплатит штраф. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Прокуратура Псковского района провела проверку деятельности ООО «Афина». Подрядчик в соответствии с муниципальным контрактом должен был капитально отремонтировать спортивный зал Торошинской средней общеобразовательной школы.

Установлено, что из-за невыполнения контрактных работ к установленному сроку стала невозможной реализация нацпроекта «Образование», а также было нарушено право учащихся на благоприятные и комфортные условия обучения.

В связи с этим в отношении директора подрядной организации было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы прокурорской проверки, привлёк директора подрядной организации к административной ответственности и назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей.