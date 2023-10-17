Умерла псковский врач-эндокринолог Вера Антропова
На 70-м году жизни умерла врач-эндокринолог из Пскова Вера Антропова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной клинической больницы.
Вера Антропова проработала в Псковской областной клинической больнице более 38 лет.
«Коллеги и пациенты отзывались о ней как о внимательном, вежливом враче, настоящем профессионале с большим опытом работы», – отметили в больнице.
Прощание с Верой Антроповой состоится 17 октября в 11:00 в храме Георгия Победоносца со Взвоза на улице Георгиевской, 1 в Пскове.
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