Умерла псковский врач-эндокринолог Вера Антропова

10:15, 17 октября 2023, ПАИ

На 70-м году жизни умерла врач-эндокринолог из Пскова Вера Антропова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной клинической больницы.

Вера Антропова проработала в Псковской областной клинической больнице более 38 лет.

«Коллеги и пациенты отзывались о ней как о внимательном, вежливом враче, настоящем профессионале с большим опытом работы», – отметили в больнице.

Прощание с Верой Антроповой состоится 17 октября в 11:00 в храме Георгия Победоносца со Взвоза на улице Георгиевской, 1 в Пскове.