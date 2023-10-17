Около 130 псковичей обратились за психологической помощью в городскую поликлинику

10:52, 17 октября 2023, ПАИ

Около 130 псковичей обратились за психологической помощью с момента открытия кабинета бесплатного психологического консультирования в Псковской городской поликлинике. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Медицинский психолог – это не врач-психиатр. Обращение в кабинет медико-психологического консультирования совершенно безопасно, не предполагает отдельной отметки в медицинской карте, без согласия пациента психолог не будет направлять его в другие специализированные учреждения», – рассказали в комитете.

Там также отметили, что главная задача психологической помощи – выявление ранних симптомов стрессовых расстройств, поддержание и восстановление психического и соматического здоровья пациента.

Ранее сообщалось, что в 18 медучреждениях Псковской области открыты кабинеты медико-психологического консультирования.