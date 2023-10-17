Полуфинал конкурса «Флагманы образования» стартовал в Псковской области

11:09, 17 октября 2023, ПАИ

Открытие очного полуфинала профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также первое конкурсное испытание состоялись сегодня на площадке центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО). Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

С приветственным словом к полуфиналистам проекта обратились начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский, врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова, директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская и заведующий региональным центром финансовой грамотности Арина Куприянова.

От Псковской области в полуфинале конкурса участвуют 16 представителей сферы образования.

Участников ждут конкурсные задания, нацеленные на комплексную оценку сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. В рамках полуфиналов планируются провести лекции, мастер-классы, семинары.

По итогам полуфиналов в каждом субъекте России будут определены финалисты конкурса по целевой группе «Педагоги и управленцы в сфере образования». В Пскове полуфинал проходит с 16 по 18 октября.

Отметим, что проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.