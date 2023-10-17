Актёр из «Улиц разбитых фонарей» выступит на сцене Великолукского драмтеатра

11:51, 17 октября 2023, ПАИ

На сцене Великолукского драмтеатра выступит российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ, артист Академического большого драмтеатра имени Г. А. Товстоногова Михаил Морозов. Об этом сообщает Luki-News.

Отметим, Михаил Морозов сыграл в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается». Снимался и в криминальных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Чёрный ворон», «Морские дьяволы», «Литейный, 4».

Актёр преподаёт в театральной академии одного из вузов города, в гуманитарном университете и академии оперных певцов Мариинского театра и читает лекции в Первой Санкт-Петербургской школе телевидения и рекламы.

Выступление пройдёт в рамках Всероссийского фестиваля «Ленинградские встречи», посвящённого памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова.