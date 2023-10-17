Житель Локнянского района на угнанном автомобиле попал в ДТП

11:14, 17 октября 2023, ПАИ

Житель Локнянского района угнал автомобиль, а затем устроил ДТП на железнодорожном переезде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, с 13 по 14 октября от дома на улице Рабочей в деревне Прискуха Локнянского района безработный 38-летний местный житель угнал автомобиль ВАЗ-2114. Машину с техническими повреждениями сотрудники полиции обнаружили на железнодорожном переезде в деревне Насва Новосокольнического района. Сельчанин дал признательные показания.

По версии следствия, этот мужчина решил съездить в Новосокольники, как он выразился, «по делам», и воспользовался для этого легковушкой знакомого, который своего согласия на это не давал. Однако злоумышленник воспользовался тем, что автомобиль оказался незакрытым, а в замке зажигания оставался ключ, и все же угнал машину. Однако по дороге мужчина, у которого не было даже водительского удостоверения, не справился с управлением и на железнодорожном переезде совершил ДТП.

В настоящее время в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.