Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Локнянского района на угнанном автомобиле попал в ДТП

Житель Локнянского района угнал автомобиль, а затем устроил ДТП на железнодорожном переезде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель Локнянского района угнал автомобиль и попал в ДТП на железной дороге. Фото: ПАИ

Так, с 13 по 14 октября от дома на улице Рабочей в деревне Прискуха Локнянского района безработный 38-летний местный житель угнал автомобиль ВАЗ-2114. Машину с техническими повреждениями сотрудники полиции обнаружили на железнодорожном переезде в деревне Насва Новосокольнического района. Сельчанин дал признательные показания.

По версии следствия, этот мужчина решил съездить в Новосокольники, как он выразился, «по делам», и воспользовался для этого легковушкой знакомого, который своего согласия на это не давал. Однако злоумышленник воспользовался тем, что автомобиль оказался незакрытым, а в замке зажигания оставался ключ, и все же угнал машину. Однако по дороге мужчина, у которого не было даже водительского удостоверения, не справился с управлением и на железнодорожном переезде совершил ДТП.

В настоящее время в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 октября 2023

КамАЗ и манипулятор столкнулись на трассе Псков – Санкт-Петербург
17 октября 2023

Водолазы ищут пропавшего мужчину в псковском озере Смертное
17 октября 2023

Житель Локнянского района на угнанном автомобиле попал в ДТП
17 октября 2023

В Пскове росгвардейцы задержали похитительницу косметики
17 октября 2023

На мужчину напали с ножом во время бытовой ссоры в Усвятах
16 октября 2023

В Псковской области простились с тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими
16 октября 2023

Пенсионерка пострадала в результате наезда автомобиля в Пскове
16 октября 2023

60-летнего мужчину ищут в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...