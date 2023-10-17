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Общество

Минздрав назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что, по оперативным данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит 73,4 года. Об этом пишет «Интерфакс».

К 2030 году важной задачей является увеличение продолжительности жизни по стране до 78 лет. При этом, по словам министра, в 2022 году смертность в стране снизилась по всем причинам, кроме внешних.

В июне 2023 года Михаил Мурашко говорил, что ожидаемая продолжительность жизни «превысила уже допандемийный период и достигла 73,4 года». При этом в трёх регионах России – Ингушетии, Дагестане и Москве продолжительность жизни превысила 78 лет.

Ещё 26 регионов страны перешли границу среднероссийского показателя ожидаемой продолжительности жизни (73,4 года). В апреле 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что показатель продолжительности жизни в России за первый квартал 2023 года составил 73,3 года.

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