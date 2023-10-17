20 октября в Псковском районе организуют осенний субботник

11:55, 17 октября 2023, ПАИ

20 октября в Псковском районе организуют осенний субботник, сообщает телеграм-канал муниципалитета.

«Давайте вместе наведем порядок в нашем общем доме перед наступлением зимы, – обратились власти района к жителям. – Главам сельских поселений, руководителям управляющих организаций, учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности, предпринимателям Псковского района необходимо организовать проведение работ по санитарной очистке, озеленению подведомственных территорий, уборке мест захоронений и гражданских кладбищ, несанкционированных свалок мусора».

Субботник пройдёт во всех населенных пунктах Псковского района.