20 октября в Псковском районе организуют осенний субботник
20 октября в Псковском районе организуют осенний субботник, сообщает телеграм-канал муниципалитета.
«Давайте вместе наведем порядок в нашем общем доме перед наступлением зимы, – обратились власти района к жителям. – Главам сельских поселений, руководителям управляющих организаций, учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности, предпринимателям Псковского района необходимо организовать проведение работ по санитарной очистке, озеленению подведомственных территорий, уборке мест захоронений и гражданских кладбищ, несанкционированных свалок мусора».
Субботник пройдёт во всех населенных пунктах Псковского района.
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