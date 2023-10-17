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Боец из Псковской области победил в профессиональном бою по К-1 в Петербурге

Новоржевский боец Илья Ильин одержал победу в профессиональном поединке по К-1, который прошёл в Санкт-Петербурге на площадке «Ультиматум удара» 14 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Денис Коваль.

Новоржевский боец Илья Ильин одержал победу в профессиональном поединке по К-1. Фото здесь и далее предоставил Денис Коваль. На фото Илья Ильин

«Единогласным решением судей он забрал все три раунда. Никаких вопросов бой не вызвал. Он уверенно провёл бой, сделал то, что я от него хотел в плане тактики, и это принесло закономерный результат. Победу одержал над очень опытным соперником из Санкт-Петербурга, который становился чемпионом СЗФО по тайскому боксу и кикбоксингу, принимал участие в первенстве России. Сильный боец с хорошим бэкграундом. Для нас это ценная победа и хороший шаг вперёд», – поделился Денис Коваль.

Единогласным решением судей Илья Ильин забрал все три раунда

Следующий бой Илья Ильин проведёт 18 ноября на площадке «Ультиматум удара» в Санкт-Петербурге. «Окончательной договорённости нет, но процентов на 90 мы будем боксировать с этим человеком. Это также представитель Санкт-Петербурга. Очень хороший спортсмен. Он также выступал в этом турнире в другом бою и одержал победу. Мы хотим сделать этот бой. Это будет всем интересно. Это будет бой хорошего уровня. Тут нет фаворита – это два хороших спортсмена», – подчеркнул тренер новоржевского спортсмена.

Кроме того, от Новоржева на турнире также выступил Андрей Саласин, который уступил своему сопернику по решению судей. «Что пошло не так, надо ещё анализировать. Я стараюсь это делать на холодную голову спустя несколько дней после боёв. Если сказать навскидку, то не получилось реализовать тактический план. Была задача дана другая, но он её выполнил на 30 %. Причин я пока назвать не могу. Надо думать и общаться с ним», – поделился наставник спортсмена.

Что пошло не так – надо ещё анализировать. На фото Андрей Саласин

Перевернуть результат поединка по ходу боя не получилось. «Если появилась какая-то внутренняя проблема, которая мешает реализовать план, то очень редко удаётся выправить ситуацию. Хотя бой с точки зрения тактики достаточно простой. Там не надо было придумывать сложные тактические схемы. Но не получилось в этот раз», – рассказал Денис Коваль.

Если появилась какая-то внутренняя проблема, которая мешает реализовать план, то очень редко удаётся выправить ситуацию

Есть вероятность, что бой с участием Андрея Саласина также можно будет увидеть 18 ноября на площадке «Ультиматум удара». «Нам сначала нужно выяснить причину, почему не получилось в этот раз. У нас завтра будет тренировка, на которой мы поговорим и всё проанализируем. Нам надо понять, в чём причина поражения. Если мы успеваем в короткий период времени эту причину устранить, то мы договариваемся также на 18 ноября и ищем соперника. Если эта причина требует времени, то мы, возможно, возьмём паузу чуть подольше», – добавил тренер спортсмена.

У нас завтра будет тренировка, на которой мы поговорим и всё проанализируем

Отметим, K-1 является боевым видом спорта, объединяющим техники с различных видов боевых искусств: карате, саньда, тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо, традиционный бокс и другие боевые искусства.

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