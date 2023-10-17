Боец из Псковской области победил в профессиональном бою по К-1 в Петербурге

14:26, 17 октября 2023, ПАИ

Новоржевский боец Илья Ильин одержал победу в профессиональном поединке по К-1, который прошёл в Санкт-Петербурге на площадке «Ультиматум удара» 14 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Денис Коваль.

«Единогласным решением судей он забрал все три раунда. Никаких вопросов бой не вызвал. Он уверенно провёл бой, сделал то, что я от него хотел в плане тактики, и это принесло закономерный результат. Победу одержал над очень опытным соперником из Санкт-Петербурга, который становился чемпионом СЗФО по тайскому боксу и кикбоксингу, принимал участие в первенстве России. Сильный боец с хорошим бэкграундом. Для нас это ценная победа и хороший шаг вперёд», – поделился Денис Коваль.

Следующий бой Илья Ильин проведёт 18 ноября на площадке «Ультиматум удара» в Санкт-Петербурге. «Окончательной договорённости нет, но процентов на 90 мы будем боксировать с этим человеком. Это также представитель Санкт-Петербурга. Очень хороший спортсмен. Он также выступал в этом турнире в другом бою и одержал победу. Мы хотим сделать этот бой. Это будет всем интересно. Это будет бой хорошего уровня. Тут нет фаворита – это два хороших спортсмена», – подчеркнул тренер новоржевского спортсмена.

Кроме того, от Новоржева на турнире также выступил Андрей Саласин, который уступил своему сопернику по решению судей. «Что пошло не так, надо ещё анализировать. Я стараюсь это делать на холодную голову спустя несколько дней после боёв. Если сказать навскидку, то не получилось реализовать тактический план. Была задача дана другая, но он её выполнил на 30 %. Причин я пока назвать не могу. Надо думать и общаться с ним», – поделился наставник спортсмена.

Перевернуть результат поединка по ходу боя не получилось. «Если появилась какая-то внутренняя проблема, которая мешает реализовать план, то очень редко удаётся выправить ситуацию. Хотя бой с точки зрения тактики достаточно простой. Там не надо было придумывать сложные тактические схемы. Но не получилось в этот раз», – рассказал Денис Коваль.

Есть вероятность, что бой с участием Андрея Саласина также можно будет увидеть 18 ноября на площадке «Ультиматум удара». «Нам сначала нужно выяснить причину, почему не получилось в этот раз. У нас завтра будет тренировка, на которой мы поговорим и всё проанализируем. Нам надо понять, в чём причина поражения. Если мы успеваем в короткий период времени эту причину устранить, то мы договариваемся также на 18 ноября и ищем соперника. Если эта причина требует времени, то мы, возможно, возьмём паузу чуть подольше», – добавил тренер спортсмена.

Отметим, K-1 является боевым видом спорта, объединяющим техники с различных видов боевых искусств: карате, саньда, тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо, традиционный бокс и другие боевые искусства.

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