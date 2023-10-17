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Общество

Как юридическому лицу установить мусорный контейнер, объяснили в «Экопроме»

Вопрос эффективной утилизации отходов приобретает всё большее значение как для общества в целом, так и для бизнес-сообщества. Одним из ключевых моментов в этом процессе является правильная установка мусорных контейнеров в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Общие нормы об установке мест накопления ТКО регламентируются Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Схему размещения мест, площадок накопления твёрдых коммунальных отходов определяют органы местного самоуправления.

Для определения места складирования отходов юридическому лицу необходимо:

– изучить нормативно-правовые акты в сфере обращения отходов;

– выбрать подходящее месторасположение: общественная контейнерная площадка или индивидуальный контейнер/контейнерная площадка;

– определить собственника контейнерной площадки (управляющая организация или органы местного самоуправления) или собственника земельного участка, где планируется обустройство контейнерной площадки;

– обратиться к арендодателю контейнерной площадки по вопросам согласования пользования или собственнику земельного участка по вопросам расположения места накопления;

– получить разрешение на пользование или размещение контейнера, обустройства контейнерной площадки у собственника.

При возникновении вопросов можно обратиться к специалистам по телефону (8 8112) 20-19-21 или в офис по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3, центр обслуживания клиентов; Великие Луки, проспект Гагарина, 54, центр обслуживания клиентов.

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