На длительность ожидания медицинской помощи пожаловались псковичи Игорю Дитриху

13:03, 17 октября 2023, ПАИ

Доступность медицинской помощи стала основной темой приёма граждан, который провёл вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Все три посетителя общественной приёмной партии «Единая Россия» обратились к депутату за помощью по вопросам здравоохранения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Псковичка Валентина Лукина рассказала, что год назад на фоне семейной трагедии у неё резко ухудшилось зрение. Пенсионерка прошла обследование в Санкт-Петербурге, где врачи поставили диагноз, требующий хирургического вмешательства. Вернувшись домой, жительница Пскова решила обратиться за направлением на операцию к местным врачам, но, по словам заявительницы, с марта ей не удаётся записаться к офтальмологу.

«Я никак не могу пробиться в нашу областную поликлинику. Звоню в кол-центр, чтобы записаться к специалисту, там мне отвечают – записи уже нет, звоните в начале месяца, дозваниваюсь в следующий раз – отвечают, что запись уже окончена», – описала пенсионерка затянувшуюся на полгода ситуацию.

Со схожей проблемой пришёл к депутату житель Псковского района Владимир Скочко. Педагог-художник, продолжающий на пенсии заниматься любимой профессией, обратился в поликлинику по месту жительства с жалобой на ухудшение зрения. По словам пенсионера, врач констатировала необходимость хирургического вмешательства, но ждать операцию придётся до 2025 года.

Комментируя обращения граждан, Игорь Дитрих отметил, что в целом здравоохранение старается повысить доступность медицины, но в некоторых случаях – где-то по объективным, а где-то и по субъективным причинам пациентам приходится слишком долго ждать.

«Вроде создали кол-центры, открыли горячие линии, но достаточно часто люди говорят, что им туда просто не дозвониться. В этих двух случаях мы, конечно, разберёмся совместно с комитетом по здравоохранению, но необходимы системные решения. Хоть мы и движемся к цифровизации, параллельно с электронной записью к врачу должна оставаться запись «вживую», потому что часть пациентов, особенно пожилые люди, не могут этими новшествами воспользоваться», – отметил депутат.

Кроме того, Игорь Дитрих обратил внимание, что при наличии показаний специалист амбулаторно-поликлинического звена обязан направить пациента в медицинское учреждение более высокого уровня. «К сожалению, часто людям говорят, «дозванивайтесь, записывайтесь», хотя это обязанность поликлиники дать человеку направление к конкретному доктору на конкретную дату и время», – разъяснил права пациентов депутат.

Кроме того, в ходе приёма Игорь Дитрих рассмотрел обращение, касающееся оформления инвалидности. Вице-спикер пообещал разобраться в ситуации и проинформировать заявителя о результатах.