В Псковской области родители могут отправить детей в бесплатное путешествие по региону

13:42, 17 октября 2023, ПАИ

Псковские школьники 5-9 классов из числа малообеспеченных и многодетных семей могут отправиться в бесплатное путешествие по региону, которое включает в себя экскурсионную программу, трансфер, проживание в гостинице и питание. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

Количество мест ограничено. На данный момент сертификаты остались для Дедовичского (один сертификат), Куньинского (девять), Новоржевского (три), Новосокольнического (21), Порховского (пять), Стругокрасненского (два) и Усвятского (три) районов.

Родителю необходимо подать заявку здесь или направить её на адрес электронной почты info@gkt.pskov.ru.

Справки можно получить по телефону 8 (921) 036-81-18.