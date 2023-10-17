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Культура

Уникальные обложки на паспорт появились в Псковском музее-заповеднике

Псковский музей-заповедник выпустил обложки на паспорт по мотивам полотен Картинной галереи музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Пока доступно всего четыре изображения.

Обложки на паспорт - часть суверниной продукции и мерча, который постепенно запускает Псковский музей-заповедник.

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