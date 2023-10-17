Пскович отпраздновал день рождения кражей

14:35, 17 октября 2023, ПАИ

51-летний житель Псковской области отпраздновал день рождения кражей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

27 июля подсудимый, у которого был день рождения, захотел его отметить, но денег у него не было, поэтому он пришел к квартире бывшей сожительницы, взял под ковриком ключ от входной двери и незаконно проник внутрь, откуда похитил 3000 рублей. С места преступления вор скрылся, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.