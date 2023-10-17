Спортсменка из Псковской области проходит сборы в составе сборной России по кикбоксингу
Спортсменка сборной Псковской области, воспитанница спортклуба «Витязь» Анастасия Федюкова проходит предстартовый сбор в составе национальной сборной команды России по кикбоксингу на базе в Алексине в Тульской области. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на тренера спортсменки Сергея Москалёва.
Спортсменка примет участие в открытых чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В соревнованиях примут участие команды из Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Алжира, Афганистана, Ирана, Грузии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии и других.
Отметим, что Анастасия Федюкова является первым номером национальный сборной страны по кикбоксингу в разделе пойнтфайтинг.
Тренируется спортсменка под руководством Сергея Москалёва и старшего тренера сборной страны по кикбоксингу в разделе пойнтфайтинг Александра Лоско.
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Спортсменка из Псковской области проходит сборы в составе сборной России по кикбоксингу
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