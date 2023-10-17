Спортсменка из Псковской области проходит сборы в составе сборной России по кикбоксингу

14:55, 17 октября 2023, ПАИ

Спортсменка сборной Псковской области, воспитанница спортклуба «Витязь» Анастасия Федюкова проходит предстартовый сбор в составе национальной сборной команды России по кикбоксингу на базе в Алексине в Тульской области. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на тренера спортсменки Сергея Москалёва.

Спортсменка примет участие в открытых чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В соревнованиях примут участие команды из Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Алжира, Афганистана, Ирана, Грузии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдавии и других.

Отметим, что Анастасия Федюкова является первым номером национальный сборной страны по кикбоксингу в разделе пойнтфайтинг.

Тренируется спортсменка под руководством Сергея Москалёва и старшего тренера сборной страны по кикбоксингу в разделе пойнтфайтинг Александра Лоско.

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