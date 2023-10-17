Великолучанин стал победителем всероссийского турнира по кикбоксингу

15:37, 17 октября 2023, ПАИ

Великолукский спортсмен, воспитанник клуба единоборств «Отечество», спортклуба «Авангард» и спортшколы «Экспресс» Никита Кунгурцев стал чемпионом всероссийского турнира по кикбоксингу в разделе лоу-кик, который прошёл в Ярославле. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

«Спортсмен провёл три конкурентных боя, в которых одержал уверенные победы над своими соперниками из Санкт- Петербурга и Волгоградской области. В финале выиграл у опытного спортсмена, кандидата в мастера спорта из Белгородской области, единогласным решением судей», – говорится в сообщении.

Отметим, что спортсмен сумел выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Тренером спортсмена является Георгий Кунгурцев.

Также бронзовую награду на этом турнире сумел завоевать Егор Глушанов.

Всего в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 38 регионов России.

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